部活動に励む生徒たちを応援しようと、コンビニエンスストアのファミリーマートが金沢市内の中学校におむすびを届けました。「スマイルおむすびプロジェクト」と題したこの取り組みは、全国の部活動に励む生徒を応援する社会貢献活動としてファミリーマートが行っているものです。全国の応募の中から、今回は金沢市の緑中学校の女子ソフトテニス部が選ばれ、関係者が部員たちにおむすびを手渡しました。