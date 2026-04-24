食と農業の大切さを伝えようと出前授業が開かれ、新発田市で特産のイチゴを高校生が学びました。 こちらは、大ぶりで真っ赤なイチゴ！県が誇るブランド『越後姫』について学ぶ出前授業が新発田農業高校で開かれました。若い世代に越後姫をより深く知ってもらおうと、JA全農にいがたと新潟中央青果が開催しました。 ■JA全農にいがた果実花き課 鈴木萌夏さん 「(越後姫は)旬を迎えていますので、たくさん食べていただい