赤沢亮正経済産業大臣が25日、柏崎刈羽原発を視察します。安全対策などを国に求めている花角知事とも面会する予定です。 赤沢大臣は25日、16日に営業運転を始めた6号機などを視察します。東京電力によると2011年の福島第一原発の事故以降、現職の経産大臣が柏崎刈羽原発を視察するのは初めてです。 ■赤沢亮正経産大臣 「6号機が営業運転を開始したことは私どもととして大きな一歩。ただゆめゆめ安全性を損なうことが