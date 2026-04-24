納豆×カルボナーラ!? 意外な組み合わせを試してみた 白いご飯によく合う納豆ですが、実は「納豆パスタ」も意外なおいしさで人気なんです！和風のイメージが強い「納豆パスタ」ですが、クックパッドで「カルボナーラ」アレンジを発見。今回は、クックパッドニュース編集部スタッフが「納豆カルボナーラ」を実際に作ってみました。 【材料】（1人分）パスタ…80〜100gベーコン…薄切り1枚◎パルメザンチーズ…大さじ2◎牛乳…大