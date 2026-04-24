「納豆カルボナーラ」ってどんな味？作ってみたらクセになるおいしさだった

納豆×カルボナーラ!? 意外な組み合わせを試してみた

白いご飯によく合う納豆ですが、実は「納豆パスタ」も意外なおいしさで人気なんです！

和風のイメージが強い「納豆パスタ」ですが、クックパッドで「カルボナーラ」アレンジを発見。今回は、クックパッドニュース編集部スタッフが「納豆カルボナーラ」を実際に作ってみました。





【材料】（1人分）



パスタ…80〜100g



ベーコン…薄切り1枚





◎パルメザンチーズ…大さじ2◎牛乳…大さじ1◎黒胡椒…多めに◎にんにく（チューブ）…少量◎卵黄…1個◎納豆…1パックブロッコリーやキャベツなど（お好みで）…適量

パスタは塩をたっぷり入れて茹でるのがポイント

1. 多めの塩を加えたお湯でパスタを茹で始めます。

2. ベーコン1枚を短冊切りにして耐熱皿にのせ、ラップをせずにレンジで約1分加熱します。野菜を入れる場合は適当な大きさに切りましょう。今回はキャベツを加えてみました。





3. ボウルに2のベーコンを入れ、◎の材料を上から順に混ぜ合わせます。納豆に付属のタレとからしも入れてください。





4. パスタが茹で上がる1分前に野菜（今回はキャベツ）を加え、一緒に茹でます。茹で上がったら湯を切り、3のボウルに加えます。





5. 全体をざっと和えたら完成です！





さっそく食べてみました





納豆の旨みがクリーミーなソースとパスタによく絡んでいておいしい！盛り付けのときは納豆の香りが少し強く、「カルボナーラと合うのかな……？」と思いましたが、卵黄がうまくつなぎ役になっています。

薄味であっさりとしているので食べやすく、キャベツのシャキシャキ感や黒胡椒のスパイシーさがアクセントに。納豆のとろっとした食感とチーズのまろやかなコクの両方を楽しめる、新感覚のパスタでした。

濃いめの味つけが好きな方は、めんつゆを加えてもおいしく仕上がるのでおすすめです。

フライパン不使用で簡単！納豆好きにはたまらないパスタ

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも、「定期的に食べたくなる！」「超簡単でおいしい」などの感想が見られます。フライパン不使用で手軽に作れるので、忙しいときでもサクッと作れるのもうれしいポイント。

気になった方はぜひ作ってみてくださいね。