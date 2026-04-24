「納豆カルボナーラ」ってどんな味？作ってみたらクセになるおいしさだった
納豆×カルボナーラ!? 意外な組み合わせを試してみた
白いご飯によく合う納豆ですが、実は「納豆パスタ」も意外なおいしさで人気なんです！
和風のイメージが強い「納豆パスタ」ですが、クックパッドで「カルボナーラ」アレンジを発見。今回は、クックパッドニュース編集部スタッフが「納豆カルボナーラ」を実際に作ってみました。
【材料】（1人分）
パスタ…80〜100g
ベーコン…薄切り1枚
◎牛乳…大さじ1
◎黒胡椒…多めに
◎にんにく（チューブ）…少量
◎卵黄…1個
◎納豆…1パック
ブロッコリーやキャベツなど（お好みで）…適量
パスタは塩をたっぷり入れて茹でるのがポイント
1. 多めの塩を加えたお湯でパスタを茹で始めます。
2. ベーコン1枚を短冊切りにして耐熱皿にのせ、ラップをせずにレンジで約1分加熱します。野菜を入れる場合は適当な大きさに切りましょう。今回はキャベツを加えてみました。
3. ボウルに2のベーコンを入れ、◎の材料を上から順に混ぜ合わせます。納豆に付属のタレとからしも入れてください。
4. パスタが茹で上がる1分前に野菜（今回はキャベツ）を加え、一緒に茹でます。茹で上がったら湯を切り、3のボウルに加えます。
5. 全体をざっと和えたら完成です！
さっそく食べてみました
納豆の旨みがクリーミーなソースとパスタによく絡んでいておいしい！盛り付けのときは納豆の香りが少し強く、「カルボナーラと合うのかな……？」と思いましたが、卵黄がうまくつなぎ役になっています。
薄味であっさりとしているので食べやすく、キャベツのシャキシャキ感や黒胡椒のスパイシーさがアクセントに。納豆のとろっとした食感とチーズのまろやかなコクの両方を楽しめる、新感覚のパスタでした。
濃いめの味つけが好きな方は、めんつゆを加えてもおいしく仕上がるのでおすすめです。
フライパン不使用で簡単！納豆好きにはたまらないパスタ
つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも、「定期的に食べたくなる！」「超簡単でおいしい」などの感想が見られます。フライパン不使用で手軽に作れるので、忙しいときでもサクッと作れるのもうれしいポイント。
気になった方はぜひ作ってみてくださいね。