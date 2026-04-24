My first CHANEL春は出会いと別れの季節。特に後者は、まだ一緒にいたい相手に限って突然訪れる。私はこの春、″担当さん″とお別れした。世界中の女性の憧れ、CHANEL。ブランドの創設者、ココ・シャネルは、女性がコルセットをつけていた過酷な時代に、スポーツウェアの生地で作ったスーツなど動きやすさ重視の装いを提案。女性の社会進出を支え、ファッション界に革命を起こした。私は高校時代にシャネルの伝記でその成り立ちを