春に旬を迎えるあさり。砂抜きに時間がかかることが悩みですよね。今回は、短時間で砂抜きする方法をご紹介します。このワザを使えば、塩を使わずに砂抜きできます。 ▼ 温度管理が最大のコツ 1.45〜50度のお湯につけます。数時間つける必要はありません。 2.お湯を替えながら何度かもみ洗いします。これで完了です。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「時間をかけずに