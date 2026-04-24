デアルマス・アラインも今季限りで退団バレーボールのSVリーグ・サントリーサンバーズ大阪は24日、高橋藍ら4選手が今季限りで退団すると発表した。高橋のほか、2026年度の男子代表登録メンバー37人に選出された小川智大、デアルマス・アラインに加え、藤中颯志も今季で退団する。チームは同日、オリビエ・キャットヘッドコーチとの契約更新とともに、4選手との契約更新も発表。イゴール・クリュカ、関田誠大、下川諒、小野寺