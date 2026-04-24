デアルマス・アラインも今季限りで退団

バレーボールのSVリーグ・サントリーサンバーズ大阪は24日、高橋藍ら4選手が今季限りで退団すると発表した。

高橋のほか、2026年度の男子代表登録メンバー37人に選出された小川智大、デアルマス・アラインに加え、藤中颯志も今季で退団する。

チームは同日、オリビエ・キャットヘッドコーチとの契約更新とともに、4選手との契約更新も発表。イゴール・クリュカ、関田誠大、下川諒、小野寺太志が来季もプレーする。

退団する4選手は、5月9日からはじまるチャンピオンシップと5月20日のサンバーズフレンズデーにも参加を予定している。

■高橋のコメント

「サンバーズでプレーできたこの2年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた2年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」



（THE ANSWER編集部）