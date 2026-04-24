「AI時代のキャリア戦略」を掲げ、仕事が劇的に速く進むAI活用の具体例をXやThreadsで発信。非エンジニア系目線の実利的で再現性の高い内容が支持され、SNSのフォロワーを急速に増やしている「よしぎ」さん。大手コンサルティングファームに勤務するビジネスマンで、AI導入やキャリア形成の支援事業を手がける起業家でもある彼の年収は32歳にして2000万円を超える。「今の仕事量をこなせて、家族との時間も確保できるのは、全てAI