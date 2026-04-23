【注目度S級】 ☆キッコーマン（2801）本決算食料品 Focus：海外しょうゆの好調と円安、価格転嫁の浸透が利益を押し上げ。過去最高益更新なるか否か☆日本車輌製造（7102）本決算輸送用機器 Focus：台湾新幹線等の海外受注と国内鉄道需要が堅調。不採算案件の改善による利益回復をチェック 【注目度A級】 ◎キーエンス（6861）本決算電気機器 Focus：驚異の利益率50％超を維持。世界的な省力化・自動化需