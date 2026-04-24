世界的人気格闘ゲームを原作とした映画シリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』（6月5日公開）の本予告映像と場面写真が解禁された。【動画】『モータルコンバット』あらゆる技と異能が激突する本予告本作は、1992年に誕生した人気ゲーム「モータルコンバット」を原作にした実写映画の続編。2021年公開の前作はゲーム原作映画の成功例として高い評価を受けており、最新作ではついに人間界と魔界が激突する究極