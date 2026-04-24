真田広之・浅野忠信ら出演『モータルコンバット』続編、本予告解禁 カール・アーバン参戦で“地球最後の格闘大会”開幕へ

真田広之・浅野忠信ら出演『モータルコンバット』続編、本予告解禁 カール・アーバン参戦で“地球最後の格闘大会”開幕へ