真田広之・浅野忠信ら出演『モータルコンバット』続編、本予告解禁 カール・アーバン参戦で“地球最後の格闘大会”開幕へ
世界的人気格闘ゲームを原作とした映画シリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』（6月5日公開）の本予告映像と場面写真が解禁された。
【動画】『モータルコンバット』あらゆる技と異能が激突する本予告
本作は、1992年に誕生した人気ゲーム「モータルコンバット」を原作にした実写映画の続編。2021年公開の前作はゲーム原作映画の成功例として高い評価を受けており、最新作ではついに人間界と魔界が激突する究極の格闘大会“モータルコンバット”が本格的に描かれる。
キャストには、スコーピオン役の真田広之、ライデン役の浅野忠信が前作から続投。さらに、前作でその登場が示唆されていたシリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ役としてカール・アーバンが新たに参戦する。
解禁された予告映像では、落ち目の元アクションスターでありながら“人間界の切り札”として大会に送り込まれるジョニー・ケイジが登場。ユーモアを交えた大胆不敵な戦いぶりで、魔界の強敵に挑む姿が描かれる。
さらに、スコーピオンやライデンを中心とした超絶アクションが続々と展開。魔界の皇帝シャオ・カーン率いる軍勢や、新キャラクターのキタナも登場し、物語は一気に決戦へと加速していく。やがて、すべてのファイターがそろい、大会の幕が上がる。
あわせて公開された場面写真には、ジョニー・ケイジの戦闘シーンをはじめ、スコーピオン、ライデンらの登場シーンが収められており、“開幕直前”の緊張感を伝える内容となっている。
すべての戦士が命を懸けて激突する究極の格闘大会“モータルコンバット”。CGと実写を融合させたバトル描写に加え、本作は“観る”だけでなく“観戦する”体験を打ち出したエンターテインメントとしても注目を集める。
【動画】『モータルコンバット』あらゆる技と異能が激突する本予告
本作は、1992年に誕生した人気ゲーム「モータルコンバット」を原作にした実写映画の続編。2021年公開の前作はゲーム原作映画の成功例として高い評価を受けており、最新作ではついに人間界と魔界が激突する究極の格闘大会“モータルコンバット”が本格的に描かれる。
解禁された予告映像では、落ち目の元アクションスターでありながら“人間界の切り札”として大会に送り込まれるジョニー・ケイジが登場。ユーモアを交えた大胆不敵な戦いぶりで、魔界の強敵に挑む姿が描かれる。
さらに、スコーピオンやライデンを中心とした超絶アクションが続々と展開。魔界の皇帝シャオ・カーン率いる軍勢や、新キャラクターのキタナも登場し、物語は一気に決戦へと加速していく。やがて、すべてのファイターがそろい、大会の幕が上がる。
あわせて公開された場面写真には、ジョニー・ケイジの戦闘シーンをはじめ、スコーピオン、ライデンらの登場シーンが収められており、“開幕直前”の緊張感を伝える内容となっている。
すべての戦士が命を懸けて激突する究極の格闘大会“モータルコンバット”。CGと実写を融合させたバトル描写に加え、本作は“観る”だけでなく“観戦する”体験を打ち出したエンターテインメントとしても注目を集める。