きょう午前5時半ごろ、富山市豊城町の寺で火事があり、現在も消火活動が続いています。出火したのは富山市豊城町の蓮照寺で、近所に住む人によりますと「最初は住居部分から煙が出ていて、その後、本堂に燃え移った」ということです。警察によると、この火事によるけが人はいないとのことです。また、いまのところ延焼もないとみられるいうことです。現場は国道8号のすぐそばで、激しく炎が上がり一時、国道8号周辺にも煙が立ち込