◆米大リーグロッキーズ８―１０パドレス（２３日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が敵地のロッキーズ戦の９回に登板。１安打を許すも２本の内野ゴロで打者３人を７球で退け、９セーブ目を挙げた。これで昨年８月からの連続イニング無失点（ポストシーズン除く）は３３回２／３まで伸び、２００６年、Ｃ・メレディスの３３回２／３の球団記録に肩を並べた。今季は４１人の打者に