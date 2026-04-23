オオゼキは、5月23日に大井町トラックスにて、大規模ワインイベント「有料試飲&即売会」を開催する。世界各国から厳選された200種類以上のワインを一堂に集め、その場で試飲してから購入できる体験型のイベントとなる予定だ。オオゼキ「有料試飲&即売会」○世界各国のワインを“試してから買える”体験型イベント本イベントは、インポーター各社とバイヤーが厳選したワインを揃えた大規模な試飲・販売会だ。当日は無料試飲