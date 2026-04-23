小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストが23日行われ、県内では約3万3000人が臨みました。長野市の篠ノ井東小学校では6年生107人がテストに臨みました。全国学力テストは文部科学省が小学6年生と中学3年生を対象に、指導の充実に役立てようと毎年実施されています。県教育委員会によりますと、23日、県内の公立小中学校529校、およそ3万3000人が国語と算数・数学の2教科のテストを受けました。小学校では生活面などに関す