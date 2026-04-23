けさ、滋賀県の京滋バイパスで、停車中のトラックに後続車のトラックが追突し、一人がケガをしました。事故の影響で通行止めとなっている京滋バイパス上りは、通行止め区間が宇治西インターチェンジから瀬田東ジャンクションまで延伸し、巨椋インターチェンジの入口も閉鎖されました。 23日午前5時ごろ、大津市の京滋（けいじ）バイパスで「前の方で事故がある」と通報がありました。 警察によりますと、故障