千葉・大網白里市で、自宅に女性の遺体を遺棄した疑いで自称・画家の62歳の女が逮捕された。女は母親と2人暮らしで、「母の面倒と絵を描くことの掛け持ちに疲れた」と供述しているという。「最近、母親を見ない」近隣住民が市に相談22日午前9時半ごろ、カメラが捉えたのは、体を前にかがめ、おぼつかない足取りで車に乗り込む女。千葉・大網白里市の自宅で母親とみられる遺体を遺棄したとして逮捕された、自称・画家の森玲子容疑者