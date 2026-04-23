千葉ステーションビルは、JR稲毛駅直結の商業施設「ペリエ稲毛」の食品ゾーンを全面的に刷新し、新名称「GOURMARENA(グルマリーナ)」として22日にリニューアルオープンした。新ゾーンのコンセプトは「いなげトキメキフードマーケット」。全38店舗がそろう、日常使いと専門性を兼ね備えた食の集積拠点として新たに始動する。改修工事は2025年4月から実施していた。既存19店に加え、新規で19店が出店している。買い物目的がなくても