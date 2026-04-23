漫画『ワンピース』の考察王でサッカーにも精通している“大人気YouTuber“ドロピザの凌さんが、北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーを予想。ここでは前回大会と同じ26人枠と仮定し、３-４-２-１システムに当てはめてみた。GKは、鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）で決まり。「谷晃生選手を選んだほうが喜ぶ方もいますが、さすがにこの３人でしょう」とコメントした