2026年4月17日、日本の漫画家・種村有菜氏の画業30周年記念動画が公開され、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。種村氏は1996年に少女漫画誌「りぼん」でデビューし、繊細かつ装飾性の高い画風、ドラマチックなストーリー展開で人気を集めた。98年に連載開始した「神風怪盗ジャンヌ」は累計発行部数600万部を超える大ヒット作となり、テレビアニメ化も果たしている。その後も「満月をさがして」「紳士同盟クロス」「桜姫華伝