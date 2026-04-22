ボートレース桐生の「第２９回東京スポーツ杯」は２２日、２日目を開催した。木場悠介（３３＝岡山）は４Ｒに２号艇で出走。１号艇の三松直美をジカまくりで勝利。初日後半１０Ｒのまくり差しに続いて日またぎの連勝とした。今節の相棒５５号機は２連率２４％の低調機で、レース後は「前検を考えたら全然良くなっているけど物足りないです。エンジンは良くないですね」とトーンは上がらない。それでも「一番気になるのはピッ