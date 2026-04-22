2026年4月17日、中国のポータルサイト・捜狐に「『ドラえもん』の新OP（オープニング）映像の地図が物議、意図的なメッセージの差し込みか、それともネット民が敏感すぎるのか？」と題した記事が掲載された。記事は、「最近『ドラえもん』が再びトレンド入りした。しかし今回は劇場版でも新作グッズでもなく、新OPに映った一枚の世界地図が原因であった。事の発端は、日本のネットユーザーが昨年更新されたテレビアニメ主題歌『夢