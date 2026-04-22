海外で広がる、子どものSNSの利用制限。日本でも規制するかどうかなどの議論が本格化しています。【画像で見る】子どものSNS利用「何を制限？」各家庭のルール長時間利用に闇バイト勧誘…SNSとどう付き合う？小1の子どもの母「SNSのいじめとかもあると思うので、そういったことも不安に感じている」子どものSNS依存について、親からは不安の声が相次いでいます。中1・小4・4歳の子どもの母「事件のこういう手口がありました、と