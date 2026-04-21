2023年世界ジュニア銀のイム・ヘナ、クォン・イェ組2月のミラノ・コルティナ五輪にも出場したフィギュアスケート・アイスダンスの韓国代表カップルが解散を発表した。世界のファンからは「本当に残念」「恋しくなるな」と惜別コメントが集まった。21歳のイム・ヘナは21日、自身のインスタグラムに英語で「皆さん、こんにちは。この度、イェと私のパートナーシップを解消することをお知らせします。この決断は、私たちの競技に