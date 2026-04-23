自動運転向け国産ＡＩ開発支援やＡＩロボット導入加速も自民党がまとめたＡＩ（人工知能）政策に関する提言案が判明した。昨年９月に全面施行された人工知能技術研究・活用推進法（ＡＩ法）に関し、ＡＩ事業者への調査に実効性をもたせるため、罰則を含めた対策の検討を政府に求めた。著作権侵害のコンテンツ生成が多い事業者には、政府が積極的に調査・指導することも盛り込んだ。党デジタル社会推進本部のＡＩ・ｗｅｂ３小委