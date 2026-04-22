シュワーバーはナ最多8HRも…チームOPS14位【MLB】カブス 7ー4 フィリーズ（日本時間22日・シカゴ）メジャーリーグでは目下、30球団総年俸1位のメッツが悪夢の12連敗を継続していることが話題を呼んでいる。しかし金満球団の陰に隠れ、“王者”フィリーズも低迷。「どうなってるんだ……」「もう今年はダメだ」と米ファンも困惑している。2024・2025年とナ・リーグ東地区を制したフィリーズには、昨季に大谷翔平投手を上回る56