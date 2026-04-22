◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着までに日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン大寒桜賞を勝ったテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は、坂路でミスタージーティー（５歳３勝クラス）に先行する形でスタート。手応えに余裕を持たせたまま、５３秒７―１２秒３で首差先着した。「この馬なりにいいんじゃないか、という動き。まだ過程と