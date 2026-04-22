仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』（4月24日〜5月12日／池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）の最新情報が解禁。スペシャルムービー「―乾杯―」の会場限定公開が決定した。【写真】『真アギト展』のポスタービジュアル『真アギト展』の最大の目玉と銘打たれたスペシャルムービーが満を持して公開となる。これは『仮面ライダーアギト』に深くかかわりをもつ“あの3人”の男たちの