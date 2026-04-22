２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２１．１８ポイント（０．５２％）高の４１０６．２６ポイントと３日続伸した。３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を回復している。中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。政府系メディアは２１日付で、中国国務院（内閣に相当）が２０３０年までにサービス業の総規模を１００兆人民元（約２３３５兆円）に引き上げるとして、「サービス業の能力拡大と