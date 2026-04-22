演歌歌手の藤崎詩乃（２０）が５月２０日にシングル「黒髪海峡」で歌手デビューすることになり２２日、都内で行われたデビューコンベンションを参加した。北九州出身で作曲家の水森英夫氏の門下生としてデビュー。藤崎の祖母がカラオケ店を経営していたことから、幼い時から歌と接する機会が多く、「一番、聞きなじみのあったのが演歌で、最初にカラオケでマイクを持って歌ったのも演歌だったので、演歌歌手としてデビューした