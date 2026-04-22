ショウタロウが日本の街に姿を見せた。ショウタロウは4月21日、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ショウタロウ、“もんじゃデート”風ショット公開された写真には、月島のもんじゃ店を訪れたショウタロウの姿が収められている。白のタンクトップにジーンズ、帽子を合わせたスタイルで、もんじゃ焼きを作る姿は、まるでデートをしているかのような雰囲気を醸し出し、ファンの心をつかんだ。また、タンク