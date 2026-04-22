元モーニング娘。辻希美の夫で、俳優の杉浦太陽が微笑ましい親子ショットを公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新。「ユメちゃん、笑顔全開」と記した杉浦。生後８か月の夢空（ゆめあ）ちゃんを優しく抱っこする親子ショットを披露した。夢空ちゃんは満面の笑みを浮かべており、杉浦夫妻も笑顔で夢空ちゃんを見つめている、幸せあふれる一枚を公開した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。杉浦は辻と