東京・多摩市で車が暴走し、ベビーカーを押す歩行者に衝突しそうになる危険な場面をカメラが捉えた。車は別の車に衝突して停止。けが人はいなかった。動画を撮影していた人によると、運転していたのは高齢の女性だったという。あわやベビーカーに車衝突東京・多摩市のスーパーで19日午前11時20分頃、買い物を終え、スーパーを出た直後のことだった。突然、白い車がフェンスをなぎ倒し、バックで飛び出してきた。その先には、ベビー