「陸自の歌姫」には、とんだトバッチリだったに違いない。都内ホテルで自民党大会が開催されたのは、4月12日のこと。陸上自衛隊中央音楽隊の鶫真衣（つぐみまい）3等陸曹（38）が制服姿でステージに上がり、国歌斉唱を披露した。すると、自衛隊法違反の疑いをかけられるハメになったのだ。＊＊＊【実際の写真】美貌も注目される「自衛隊の歌姫」（38）高市首相は「知らなかった」自衛隊法第61条には、〈政治的行為の制限〉とし