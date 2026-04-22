ジェイアール西日本フードサービスネットは、JR京都駅で「旅弁当 駅弁大会」を4月24日から5月13日まで開催する。全国の人気駅弁のほか、京都エリア初登場となる「えんがわ押し寿司」や「げんき100ばい！アンパンマン弁当」、「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」も発売する。駅弁のほか、「森駅名物いかめし（レトルト）」「ひっぱりだこの蓋」「えきそば乾麺3人前」といった商品も取り扱う。北海道うまいものコーナーでは、