ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が、チームトレーニングの一部に参加したことが明らかになった。現在28歳の町田は鹿島アントラーズから2022年1月にベルギーのユニオン・サン・ジロワーズに移籍。そして、2025年夏にドイツのホッフェンハイムに完全移籍で加入し、キャリア初の欧州5大リーグ挑戦を果たした。昨年8月16日に行われたDFBポカール1回戦のハンザ・ロストック戦で新天地デビューを飾ると、今シーズン