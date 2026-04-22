株式会社マイナビは、25～34歳の正社員の男女と企業の中途採用担当者を対象に実施した「マイナビ 正社員のクォーターライフクライシス※調査2026年」の結果を発表した。今回が初めての調査となる。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※本調査における「クォーターライフクライシス」とは、25～34歳の間で、人生に対して不安や焦燥感、憂鬱感など葛藤を感じている状況のことを指す。