ソーバルは、ウエルスアドバイザーが２２日付リポートで、会社側が計画する２７年２月期の連結売上高１００億円（前期比１１．４％増）の達成確度が高いと指摘している。ＩＴ投資が活況なことからＷＥＢ／アプリケーション分野は前期と同等の伸びが見込まれ、業務系システム開発分野は堅実な動き予想。組み込み分野は利益率の高い請け負いの比率が高まる見通し。加えて、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）の効果が売上を押し上げる