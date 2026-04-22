「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が22日、Xを更新。「女性タレント」をめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は「『女性タレントは男性に好かれるべき』というのは昭和の価値観」と記述。「女性が可処分所得を持つ令和は、女性に好かれるだけで十分に食っていけるのだと思う」と述べた。この投稿に対し「それを理解してない人がたくさんいてるのが芸能界（笑）」「Instagramがまさにそう！」「時