タレント・橋本梨菜（３２）が、プライベート姿や仕事のオフショットをアップした。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「日常〜」と題して投稿。カジュアルコーデでカフェのような場所を訪れた様子や、グリーンのタイトワンピース姿を見せた。話題はアレルギーに。「アレルギーひどくて、花粉かな〜？と思いつつ、しっかり検査したら、好きな食べ物たちが、かなりのアレルギーと知りとっっっても絶望した３月」と振り