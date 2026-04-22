◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）ダービートライアルの第３３回青葉賞・Ｇ２（２５日、東京＝２着まで優先出走権）にサガルマータが出走を予定している。抽選対象だが、２３年セレクトセール（当歳セッション）で５億２０００万円の値がついた期待馬。同年のサラブレッド血統登録頭数７７７７頭の頂点へ挑む同馬の成長ぶりを、セールも取材した