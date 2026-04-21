中国外務省は会見で、高市総理大臣が靖国神社に供え物を奉納したことを受け、日本側に厳正に抗議したことを明らかにしました。中国外務省の報道官は21日の会見で、高市総理が靖国神社に「真榊（さかき）」と呼ばれる供え物を奉納したことについて、「中国側は断固反対し、靖国神社をめぐる日本側の消極的な動きを厳しく非難する」と反発したうえで、日本側に厳正な抗議を行ったことを明らかにしました。また、日本の武器輸出の緩和