大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われた。幕内・朝紅龍（高砂）は関取衆同士の申し合い稽古で小結・熱海富士、幕内・平戸海、王鵬らと計２０番と精力的に取った。豪快な投げも何度も決め「いい稽古ができた。途中で疲れもあったけど、投げの練習もしようと思った」。３場所連続勝ち越しで迎える夏場所（５月１０日・両国国技館）に向け、順調な仕上がりを見せていた。