Wanna Oneの新番組に、入隊中のカン・ダニエルと芸能界引退を示唆したライ・グァンリンも登場することが明らかになった。7年ぶりに再集結したWanna Oneのリアリティ番組『Wanna One Go：Back to Base』の見どころが公開された。【写真】Wanna One、“奇跡”の再集結Mnet Plusは4月21日、制作陣の書面インタビューを通じて、番組の企画背景や撮影現場の雰囲気を伝えた。（画像＝Mnet）制作陣は、今回の番組の最大の見どころとしてメ