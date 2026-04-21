愛知県常滑市のガソリンスタンドで、販売したレギュラーガソリンに水分が混入し、給油した車両に不具合が生じていることがわかりました。 【写真を見る】ガソリン給油後｢車に異変が…｣ 販売したレギュラーガソリンに“水分”混入 少なくとも約20台の車が走行中に停止するなど不具合 愛知･常滑市 水分が混入したレギュラーガソリンを販売したのは、常滑市小倉町のガソリンスタンド「SelfMー1」です。常滑