ヤクルトの池山隆寛監督と話をしていると、取材しているこちらも思わず笑顔になる。神宮球場での試合前の練習中。池山監督はわざわざスタンドまでやって来て、担当記者らと話をする時間を設けてくれる。目の前の試合のことはもちろん、他愛のない雑談も。そういえば亡くなった野村克也監督も、練習中のベンチで記者に囲まれて話をするのが常だった。独特の「ぼやき」を聞いていた日々を思い出す。そんな池山監督の優しさに甘