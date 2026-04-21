アメリカとフィリピンの過去最大規模となる合同軍事演習が20日にフィリピンで始まりました。日本の自衛隊は今回初めて本格的に参加し、ミサイルの発射訓練などを行う予定です。フィリピンの首都マニラで20日、アメリカ軍とフィリピン軍の合同演習「バリカタン」の開幕式典が行われました。今年の演習は両国に加え、日本やオーストラリア、フランスなどから合わせて1万7000人が参加する過去最大規模となっています。日本の自衛隊は