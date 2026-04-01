ドイツ1部バイエルン・ミュンヘン4−2シュツットガルト（2026年4月19日ミュンヘン）バイエルン・ミュンヘンは19日、ホームでシュツットガルトを4―2で下し、4試合を残して2季連続35度目の優勝を決めた。日本代表DF伊藤洋輝（26）は加入2季目で初のリーグ戦フル出場を果たし、3―1の後半7分にはゴールにも関与。幾多の故障を乗り越えて欧州屈指の名門で存在感を示し、メンバー入りが確実視されるW杯北中米大会（6月11日開